Jakov Jozinović uprkos pritiscima ne otkazuje koncert u Spensu

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović potvrdio je da će održati koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu, uprkos upozorenjima udruženja hrvatksih branitelja da se 1990-tih na tom mestu navodno nalazio logor za Hrvate

Hrvatski pevač Jakov Jozinović potvrdio je da neće otkazati koncert zakazan u Novom Sadu, poručivši da „muzika ne poznaje granice“. Mladi izvođač oglasio se nakon polemika na društvenim mrežama i poručio da njegova turneja ide dalje, uključujući i nastup u dvorani SPENS. „Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice“, napisao je Jozinović u objavi na društvenim mrežama, zahvalivši publici na podršci i najavivši da se raduje