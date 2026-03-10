Jakov Jozinović uprkos pritiscima ne otkazuje koncert u Spensu

Vreme pre 5 sati
Jakov Jozinović uprkos pritiscima ne otkazuje koncert u Spensu

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović potvrdio je da će održati koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu, uprkos upozorenjima udruženja hrvatksih branitelja da se 1990-tih na tom mestu navodno nalazio logor za Hrvate

Hrvatski pevač Jakov Jozinović potvrdio je da neće otkazati koncert zakazan u Novom Sadu, poručivši da „muzika ne poznaje granice“. Mladi izvođač oglasio se nakon polemika na društvenim mrežama i poručio da njegova turneja ide dalje, uključujući i nastup u dvorani SPENS. „Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice“, napisao je Jozinović u objavi na društvenim mrežama, zahvalivši publici na podršci i najavivši da se raduje
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Direktor Spensa: Toni Cetinski neće plaćati penale od 100.000 evra

Direktor Spensa: Toni Cetinski neće plaćati penale od 100.000 evra

Moj Novi Sad pre 2 sata
Toni Cetinski neće plaćati "penale" Spensu

Toni Cetinski neće plaćati "penale" Spensu

Radio 021 pre 3 sata
"Sramotno, treba da se javno izvini" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada zbog skandala sa Tonijem Cetinskim: "Spens nije bio…

"Sramotno, treba da se javno izvini" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada zbog skandala sa Tonijem Cetinskim: "Spens nije bio logor" (video)

Blic pre 4 sati
Oglasio se direktor Spensa o skandalu sa Cetinskim i penalima od 100.000 €: Evo da li će pevač morati da plati

Oglasio se direktor Spensa o skandalu sa Cetinskim i penalima od 100.000 €: Evo da li će pevač morati da plati

Mondo pre 5 sati
Jakov Jozinović pokosio Tonija Cetinskog: Isplivali detalji: Održao lekciju starijem kolegi

Jakov Jozinović pokosio Tonija Cetinskog: Isplivali detalji: Održao lekciju starijem kolegi

Kurir pre 5 sati
"Jakov na koncertu u Spensu posle blamaže Cetinskog" Voditeljka pozdravila gest mladog pevača iz Hrvatske: On će pevati u…

"Jakov na koncertu u Spensu posle blamaže Cetinskog" Voditeljka pozdravila gest mladog pevača iz Hrvatske: On će pevati u Novom Sadu

Kurir pre 5 sati
“Svesno sam zatvorio vrata” oglasio se Cetinski: Duboko se kajem, teško da ću ikad više tamo kročiti

“Svesno sam zatvorio vrata” oglasio se Cetinski: Duboko se kajem, teško da ću ikad više tamo kročiti

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Zabava, najnovije vesti »

Ubio majku, izašao iz zatvora, pa maltretirao babu: Zastrašujući detalji iz života učesnika srpskog rijalitija: "Pretio joj je…

Ubio majku, izašao iz zatvora, pa maltretirao babu: Zastrašujući detalji iz života učesnika srpskog rijalitija: "Pretio joj je zbog nasledstva"

Blic pre 53 minuta
"Krenula sam da bežim uza zid, nisam smela da izgovorim reč raketa" Poznata Srpkinja o drami koju je doživela na Bliskom…

"Krenula sam da bežim uza zid, nisam smela da izgovorim reč raketa" Poznata Srpkinja o drami koju je doživela na Bliskom istoku: "Mama je non-stop na lekovima"

Blic pre 17 minuta
Prvo oglašavanje sina Milene Kačavende: Osudio Asmina nakon brutalne svađe sa njegovom majkom: "Nedopustivo je"

Prvo oglašavanje sina Milene Kačavende: Osudio Asmina nakon brutalne svađe sa njegovom majkom: "Nedopustivo je"

Blic pre 13 minuta
"Ovo je najružniji grad u Evropi": Čehinja proputovala ceo Stari kontinent, pa svojim snimkom opasno naljutila Hrvate - kipte…

"Ovo je najružniji grad u Evropi": Čehinja proputovala ceo Stari kontinent, pa svojim snimkom opasno naljutila Hrvate - kipte od besa! (video)

Blic pre 1 sat
Oglasio se otac Asmina Durdžića. Nakon Alibabine drame sa Borom Santanom u Eliti, Mustafa poručio: "Do mame i tate..."

Oglasio se otac Asmina Durdžića. Nakon Alibabine drame sa Borom Santanom u Eliti, Mustafa poručio: "Do mame i tate..."

Blic pre 1 sat