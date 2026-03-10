Do sad 2.216 državljana Srbije evakuisano sa Bliskog istoka ”pokazujemo regionalnu i međunarodnu solidarnost”

Do sada je 2.216 državljana Srbije evakuisano sa Bliskog istoka, izjavio je za Euronews Damjan Jović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova.

Evakuacija se odvija u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Serbia i komercijalnim letovima, dok se broj zainteresovanih građana stalno menja zbog promena u bezbednosnoj situaciji na terenu. "Situacija se menja iz dana u dan, čak i iz sata u sat. Očekujemo večeras još jedan let Fly Dubai, koji će prebaciti dodatne građane u Beograd. Ove komercijalne linije nisu letele u sve zemlje od samog početka sukoba, već samo u one koje su prioritetne. To je rezultat