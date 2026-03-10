Jak zemljotres pogodio Italiju. Potres se osetio i u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj...

Kurir pre 2 sata  |  Telegraf
Jak zemljotres pogodio Italiju. Potres se osetio i u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj...

Jak zemljotres od 6,1 stepen po Rihteru pogodio je večeras Italiju, a potres se osetio širom Evrope, čak i u Srbiji.

Potres je bio u blizini Napulja, na 68 kilometara severno od grada, na dubini od 11 kilometara. Ubrzo su krenuli da se javljaju građani Malte, Hrvatske, ali i Srbije, koji navode da su osetili potres. Bilo je i građana Slovačke, koji navode da je tlo drhtalo iako su udaljeni gotovo 800 kilometara od epicentra. "Malo je zadrhtalo i ovde", pisali su građani sa područja KiM. "Tutnjava i treslo je", pisali su građani Hrvatske. "Škripao je orman na 4. spratu", naveli su
