Žena Darka Lazića besna nakon povratka sa Maldiva: Nismo došli državnim avionom, sami smo sve platili!

Darko Lazić vratio se sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom sa Maldiva u ponedeljak uveče.

Oni su zbog otkazanih letova usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku kući došli alternativnim putem preko Singapura i Istanbula. I dok je Darko odmah posegao za domaćoh hranom poput slanine i jaja, njegova supruga je odgovorina na Instagramu na sve negativne komentare koji su im stigli. Nju su pogodile priče da su došli državnim avionom, a oni su sami snosili troškove i to čak 10.000 evra. - Pa da rezimiramo - nismo se sa Maldiva vratili "državnim avionom" tj