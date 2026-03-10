SafeJournalists: Privođenje medijskog radnika dok obavlja svoj posao predstavlja ozbiljan vid pritiska

Nedeljnik pre 49 minuta
SafeJournalists: Privođenje medijskog radnika dok obavlja svoj posao predstavlja ozbiljan vid pritiska

Međunarodna mreža „SafeJournalists“ (Bezbedni novinari) koja se bavi povećavanjem bezbednosti novinara i slobode medija na Zapadnom Balkanu je danas osudila privođenje na skupu u Loznici fotoreportera Gavrila Andrića koji je kasnije pušten.

Tokom današnjeg ročišta protiv aktiviste udruženja „Ne damo Jadar“, poljoprivrednika Zlatka Kokanovića zbog blokade pruge 2024. godine, u blizini zgrade suda u Loznici okupili su se građani, aktivisti i porodica. Novinarska udruženja osuđuju privođenje fotoreportera i pritisak policije da obriše snimke Kada je policijsko vozilo sa Kokanovićem izazilo iz dvorišta suda, fotoreporter je potrčao da bi fotografisao, a policija ga je privela Andrića u policijsku stanicu.
