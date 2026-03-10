U Kragujevcu održana akcija potpisivanja zahteva za puštanje Zlatka Kokanovića iz pritvora

Nedeljnik pre 1 sat
Građani Kragujevca danas su potpisivali zahtev za puštanje iz pritvora jednog od osnivača udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatka Kokanovića, koji je uhapšen nakon što je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini.

Potpisi su prikupljani na dva štanda koji su bili postavljeni od 16 do 18 sati u centru grada. „Ovo je borba za pravdu i istinu svih nas“ „Ljudi u Zlatku prepoznaju nešto što je dobro, čoveka koji je iskren borac, koji ne da svoju zemlju, koji se bori, svi zajedno se borimo već pet godina protiv potencijalnog rudnika litujuma u Jadru i na drugim lokacijama. Ljudi podržavaju zahtev zato što ovo nije samo borba za Zlatka Kokanovića nego borba svih nas“, rekla je
