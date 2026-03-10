Građani Kragujevca prikupljali potpise za puštanje Zlatka Kokanovića iz pritvora

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Građani Kragujevca prikupljali potpise za puštanje Zlatka Kokanovića iz pritvora

Građani Kragujevca danas su potpisivali zahtev za puštanje iz pritvora jednog od osnivača udruženja "Ne damo Jadar" Zlatka Kokanovića.

Potpisi su prikupljani na dva štanda koji su bili postavljeni od 16 do 18 sati u centru grada. "Ljudi u Zlatku prepoznaju nešto što je dobro, čoveka koji je iskren borac, koji ne da svoju zemlju, koji se bori, svi zajedno se borimo već pet godina protiv potencijalnog rudnika litujuma u Jadru i na drugim lokacijama. Ljudi podržavaju zahtev zato što ovo nije samo borba za Zlatka Kokanovića nego borba svih nas", rekla je novinarima Marica Živanović Poljo iz udruženja
