Preminuo maturant u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Učenik četvrtog razreda Ekonomsko‑trgovinske škole u Vranju preminuo je tokom rekreacije u sportskoj sali te škole.

Kako navodi, mladiću je u ponedeljak uveče iznenada pozlilo na treningu posle časova, potvrdio je za RTS direktor Ivica Janjić. U sportskoj sali bio je prisutan i doktor koji radi na Urgentnom odeljenju, a pokušana je i reanimacija i pozvana Hitna pomoć. Iz Zdravstvenog centra potvrđeno da je reagovala ekipa Hitne pomoći. Iz policije poručuju da njima slučaj nije prijavljen, ali da će preduzeti sve mere iz njihove nadležnosti.