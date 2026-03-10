Preminuo učenik u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Učenik četvrtog razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju preminuo je tokom rekreacije u sportskoj sali te škole.

Direktor škole Ivica Janjić rekao je za RTS da je mladiću sinoć iznenada pozlilo na treningu posle časova nakon čega je preminuo. Događaj se desio nakon 19 sati, a Služba hitne medicinske pomoći pokušala je reanimaciju na licu mesta. U sportskoj sali bio je prisutan i doktor koji radi na Urgentnom odeljenju, a pokušana je i reanimacija i pozvana Hitna pomoć. Iz Zdravstvenog centra je potvrđeno da je reagovala ekipa Hitne pomoći. Kako kaže načelnik ove službe,