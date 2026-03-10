Pre dva meseca slavio punoletstvo, pa umro na fudbalu Najnoviji detalji tragedije u Vranju: Na terenu se našao iskusni lekar, ali tinejdžeru nije bilo spasa

Blic pre 12 minuta
Pre dva meseca slavio punoletstvo, pa umro na fudbalu Najnoviji detalji tragedije u Vranju: Na terenu se našao iskusni lekar…
Tinejdžer (18) umro je tokom igranja fudbala u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju Preminuli mladić je bio učenik Ekonomske škole u Vranju, i prethodno nije imao zdravstvenih problema Tinejdžer (18) umro je u ponedeljak uveče, nakon što mu je pozlilo dok je igrao fudbal u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju, a pre samo dva meseca slavio je punoletstvo. Tragično preminuli mladić išao je u Ekonomsku školu u Vranju, a kako saznaje "Blic" nikada nije bolovao od
