Mladić preminuo dok je igrao fudbal

OK radio pre 2 sata  |  OK Radio
Mladić preminuo dok je igrao fudbal

Osamnaestogodišnji mladić preminuo je u ponedeljak uveče, nakon što mu je pozlilo dok je igrao fudbal u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju.

Policija o slučaju nije obaveštena, ali preduzima sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti. Prijatelji porodice koji su potvrdili smrt mladića kažu da su svi u šoku, te da niko nema informacije da je mladić bolovao od nečega. Igrom slučaja fudbal je igrao i iskusni lekar urgentne medicine koji je odmah pružio prvu pomoć, ali nažalost mladić je preminuo, ioako je Hitna pomoć stigla u roku od nekoliko minuta od poziva. Obdukcija bi trebalo da pokaže šta je
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

"Pre mesec dana slavili punoletstvo, sad ga sahranjuju" Vranje se oprašta od tinejdžera koji je preminuo na fudbalu u školi…

"Pre mesec dana slavili punoletstvo, sad ga sahranjuju" Vranje se oprašta od tinejdžera koji je preminuo na fudbalu u školi (foto)

Kurir pre 1 sat
"Voli te sestra" Prijatelji i porodica se opraštaju od tragično umrlog mladića (18) iz Vranja: Pozlilo mu dok je igrao fudbal…

"Voli te sestra" Prijatelji i porodica se opraštaju od tragično umrlog mladića (18) iz Vranja: Pozlilo mu dok je igrao fudbal, nije mu bilo spasa

Blic pre 2 sata
Tragedija u Vranju: Tinejdžer (18) umro dok je igrao fudbal

Tragedija u Vranju: Tinejdžer (18) umro dok je igrao fudbal

Blic pre 2 sata
Preminuo učenik u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Preminuo učenik u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

NIN pre 3 sata
Pre dva meseca slavio punoletstvo, pa umro na fudbalu Najnoviji detalji tragedije u Vranju: Na terenu se našao iskusni lekar…

Pre dva meseca slavio punoletstvo, pa umro na fudbalu Najnoviji detalji tragedije u Vranju: Na terenu se našao iskusni lekar, ali tinejdžeru nije bilo spasa

Blic pre 3 sata
Preminuo maturant u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Preminuo maturant u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Newsmax Balkans pre 3 sata
Preminuo učenik u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

Preminuo učenik u Vranju, pozlilo mu na treningu posle časova

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVranje

Društvo, najnovije vesti »

Prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Glas Šumadije pre 16 minuta
Veliki broj Kragujevčana potpisao peticiju za puštanje Zlatka Kokanovića iz pritvora

Veliki broj Kragujevčana potpisao peticiju za puštanje Zlatka Kokanovića iz pritvora

Nova pre 12 minuta
Hegset: Predstoje „najintenzivniji“ udari na Iran do sada, vojna moć Teherana degradirana

Hegset: Predstoje „najintenzivniji“ udari na Iran do sada, vojna moć Teherana degradirana

Nedeljnik pre 17 minuta
Tri ministarke, državna sekretarka i povernik, putovali u Njujork

Tri ministarke, državna sekretarka i povernik, putovali u Njujork

Danas pre 17 minuta
Momčilo Trajković: Otvoreni poziv arhiepiskopu i mitropolitu Raško-prizrenskom Teodosiju

Momčilo Trajković: Otvoreni poziv arhiepiskopu i mitropolitu Raško-prizrenskom Teodosiju

Jug press pre 17 minuta