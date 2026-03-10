Glamočić uručio ugovore predstavnicima banaka kojima podržava kredit u poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić uručio je danas predstavnicima banaka ugovore za realizaciju kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu, koji su potpisali ovo Ministarstvo i poslovne banake, čime je omogućen nastavak jedne od najznačajnijih mera podrške domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

U programu kreditne podrške poljoprivrednicima učestvuje devet banaka, i to Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka, Banka Intesa, Procredit banka, Rajfajzen banka, Halk banka, Unicredit banka, OTP banka i Alta banka. Istakavši da je za program subvencionisanih kredita u ovoj godini obezbeđeno 1,3 milijarde dinara, ministar Glamočić je rekao da je ovo još jedna potvrda snažne opredeljenosti države da ulaže u razvoj domaće poljoprivrede. Glamočić je