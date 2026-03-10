Poznato koje će banke kreditirati poljoprivredu: Zahtevi se podnose od danas do 30. juna

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Dragan Glamočić uručio je danas predstavnicima devet banaka ugovore za realizaciju kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu, saopštilo je resorno Ministarstvo.

U programu kreditne podrške poljoprivrednicima učestvuju Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka, Banka Intesa, Procredit banka, Raiffeisen banka, Halk banka, Unicredit banka, OTP banka i Alta banka. Glamočić je rekao da je za program subvencionisanih kredita u ovoj godini obezbeđeno 1,3 milijarde dinara. Ministarstvo je danas raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Zahtevi se podnose od