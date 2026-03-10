"Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim": Novi komentar Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Novom Sadu

Hrvatski pevač Toni Cetinski je pre dva dana otkazao koncert u novosadskoj dvorani Spens, pod navodima kako je to "mesto koje nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih" i ovo mesto nazvao logorom.

Nakon burnih reakcija javnosti, on je odgovorio na jedan komentar i još jednom šokirao. Toni Cetinski kaže da ne žali zbog svoje izjave i da nikada ranije ne bi nastupao u Novom Sadu "da je znao za ovu istoriju". "Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima", napisao je on na Fejsbuku, prenosi