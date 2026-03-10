Trampova nova bizarna izjava: Ljudi hodaju okolo bez nogu

Nova pre 54 minuta
Trampova nova bizarna izjava: Ljudi hodaju okolo bez nogu

Američki predsednik Donald Tramp izneo je bizarnu tvrdnju o američkim vojnicima koji su poginuli u napadima povezanim sa Iranom, rekavši da ljudi koji su „umrli“ od eksplozija sada „hodaju okolo bez nogu“.

Tramp je pre tri dana u Beloj kući održao okrugli sto o univerzitetskom sportu, na kojem su učestvovale poznate ličnosti iz sveta sporta i politike, među njima golfer Tajger Vuds, trener Nik Sejben, američki državni sekretar Marko Rubio i guverner Floride Ron Desantis. Iako je događaj bio posvećen pravilima američke univerzitetske sportske lige NCAA, novinari su predsednika iskoristili za pitanja o ratu protiv Irana koji je počeo u subotu nakon američkih i
