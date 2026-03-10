Privredna komora Srbije vodi bilateralne sastanke za Ekspo 2027

Privredna komora Srbije vodi bilateralne sastanke za Ekspo 2027

PKS promoviše investicione i tehnološke mogućnosti Srbije

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) su prvog dana Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 (International Participants Meeting - IPM), održali više od 50 bilateralnih sastanaka sa delegatima iz različitih zemalja, promovisane su aktivnosti Komore u okviru Ekspo 2027, kao i organizacija međunarodnog tehnološkog sajma GITEKS AI Srbija. U okviru ovog događaja, PKS je, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, organizovala bilateralne sastanke
