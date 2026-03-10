Zapalio se bojler, sestra odmah odreagovala i uzela PP aparat: Ovo su detalji požara u čačanskom porodilištu, sve završeno za nekoliko minuta Čačak - Nakon što je požar izbio na odeljenju ginekologije i porodilista u Opštoj bolnici u Čačku, oglasila se i uprava ove zdravstvene ustanove. - Oko 14 sati došlo je do samozapaljenja bojlera u Odeljenju OB Cacak. Ordinrajuća sestra je videvši dim iz bojlera odmah požar ugasila PP aparatom.Zahvaljujuci brzoj reakciji