Sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, dok se sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok će temperature biti od minus dva do 20 stepeni. U Novom Sad će nakon prohladnog jutra, u toku dana biti sunčano, vetrovito i relativno toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, uz mogućnost promenljive oblačnosti,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pred nama pravi prolećni dan: temperatura do 20 stepeni

Pred nama pravi prolećni dan: temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 41 minuta
Proleće i olujna košava, evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 10. mart

Proleće i olujna košava, evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 10. mart

Večernje novosti pre 5 sati
Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Danas pre 5 sati
U Srbiji ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

U Srbiji ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanat

Svet, najnovije vesti »

Tramp tvrdi da je rat protiv Irana pri kraju, Teheran uzvraća da je spreman da ratuje "koliko god bude potrebno"

Tramp tvrdi da je rat protiv Irana pri kraju, Teheran uzvraća da je spreman da ratuje "koliko god bude potrebno"

RTS pre 1 minut
Tramp za brzi prekid vatre u Ukrajini, Putin pohvalio američke posredničke napore, Zelenski za nove pregovore

Tramp za brzi prekid vatre u Ukrajini, Putin pohvalio američke posredničke napore, Zelenski za nove pregovore

RTS pre 1 minut
Pred nama pravi prolećni dan: temperatura do 20 stepeni

Pred nama pravi prolećni dan: temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 41 minuta
Sukob naterao libanski parlament da produži mandat: Bukti rat na Bliskom istoku

Sukob naterao libanski parlament da produži mandat: Bukti rat na Bliskom istoku

Kurir pre 1 sat
Tragedija kod turske obale: Sudarili se čamac i plovilo obalske straže, ima mrtvih!

Tragedija kod turske obale: Sudarili se čamac i plovilo obalske straže, ima mrtvih!

Kurir pre 2 sata