Sunčano i toplo, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, dok se sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok će temperature biti od minus dva do 20 stepeni. U Novom Sad će nakon prohladnog jutra, u toku dana biti sunčano, vetrovito i relativno toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, uz mogućnost promenljive oblačnosti,