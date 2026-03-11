Šapić najavio da će Beograd ponuditi da preuzme Svratište, a medije i stranke nazvao kretenima
"Da bismo ih ubacili na gradsko finansiranje, moramo da dobijemo svu dokumentaciju, specifikacije, troškove, spisak dece i potvrde roditelja ili staratelja. Ta dva prostora (u kojima je Svratište) su već naša (gradska) i ako treba proširićemo kapacitete i pokriti sve vrste usluga ", kazao je gradonačelnik, dodajući da ne zna kakav će biti njihov odgovor na tu ponudu.
Naveo je da Grad ima svoje Prihvatilište u kome živi 400 do 600 dece, u okviru koga posluje i gradsko Svratište koje ima 20-30 dece, uz potvrdu roditelja ili staratelja da mogu da dođu tu, gde dobijaju obrok, garderobu i ostale potrepštine, navodeći da je tamo stalno zaposleno oko 50 licenciranih i stručnih ljudi.
Prema njegovim rečima, svi koji su pričali da Svratište više neće moći da pomaže "deci koja žive i rade na ulici", optužili su Svratište da krši zakone i Ustav time što omogućava deci da žive na ulici, ističući da je siguran da to nije bio slučaj sa tom ustanovom, već da veruje da rade po zakonu i ne podstiču decu da žive i rade na ulici.
"Znao sam da su diletanti, amateri i neznalice, ali da su ovakvi kreteni nisam mogao ni da zamislim. A oni neka me tuže što sam ih nazvao kretenima", rekao je gradonačelnik, uz ocenu da nisu svesni šta su izgovorili i da li to može da uradi neko normalan.
Naveo je da deca do 15 godina po zakonima i Ustavu ne mogu da žive i rade na ulici, već da su u tom slučaju nadležne službe zadužene za njih.
Šapić je kazao da je iznenađen što se Svratište prvo obratilo "ovim kretenima", a ne njemu ili drugim gradskim institucijama, koji su i ranije pomagali rad Svratišta .
Prema njegovim rečima, Svratište se od 2015. godine nije obratilo Gradu za finansijsku pomoć, ali im je Grad pre nekoliko godina obezbedio dva prostora po najpovoljnijim uslovima.
Dodao je da je on lično svoju odborničku naknadu od 2018. do 2022. godine donirao upravo tom Svratištu , tvrdeći da je to iznos od 480.000 dinara.
"Nikada nisam čuo da je Ministarstvo zdravlja to izjavilo, već da su oni preneli kao što im je rečeno, jer da je Ministarstvo to izjavilo, mi bismo se odmah oglasili i rekli da su oni lažovi. Mi smo sami isplatili u prvoj turi potražiocima", rekao je Šapić na vanrednoj konferenciji za novinare u Starom dvoru.
Ponovio je da on neće govoriti više o Apotekama Beograd i da se o toj ustanovi obrate predsedniku Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću i opoziciji "koja nije htela da ima direktora".
Upitan za sat na Trgu republike, kazao je da mu je najviše zasmetala priča o "Alibabi i 40 razbojnika".
"Sam mehanizam, sam sat su bili deo javne nabavke. Što se tiče samog mehanizma, video sam šta je rekao Stojčić (Gradski urbanista, Marko), da je bio oštećen-nije bio, to su trivijalne stvari, jer je ovde bila optužba i tražiću čak da naručimo od Alibabe i 40 razbojnika taj sat", rekao je Šapić.
Dodao je da ako mehanizam ne valja, da treba da se promeni.
"Ali optužiti grad Beograd, za nešto što košta 10 miliona, a mogli su i oni da se jave na taj tender, da okrenu Alibabu da kažu da ima neki tender, da dođe da se prijavi, oni daju 100.000 evra, ti to imaš za 6.000 dolara, dođi Alibaba javi se na tender i donesi svoj sat. Što se Alibaba nije javio", kazao je Šapić.
(Beta, 11.03.2026)