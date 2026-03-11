Šapić najavio da će Beograd ponuditi da preuzme Svratište, a medije i stranke nazvao kretenima

Beta pre 2 sata

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će Grad ponuditi da preuzme Svratište za decu, koje je zbog finansijskih problema prestalo da radi vikendom, pritom nazivajući kretenima sve medije i stranke koje su pisanjem o problemu Svratišta , naveli da ta ustanova neće više moći da brine o deci beskućnicima.
Šapić je novinarima u Starom dvoru kazao da je Grad spreman da preuzme sve troškove Svratišta, jer takvu uslugu već nudi kroz Prihvatilište, dodajući da će Sekretarijat za socijalnu zaštitu uputiti zvaničan dopis tom Svratištu, koje vodi nevladina organizacija.

"Da bismo ih ubacili na gradsko finansiranje, moramo da dobijemo svu dokumentaciju, specifikacije, troškove, spisak dece i potvrde roditelja ili staratelja. Ta dva prostora (u kojima je Svratište) su već naša (gradska) i ako treba proširićemo kapacitete i pokriti sve vrste usluga ", kazao je gradonačelnik, dodajući da ne zna kakav će biti njihov odgovor na tu ponudu.

Naveo je da Grad ima svoje Prihvatilište u kome živi 400 do 600 dece, u okviru koga posluje i gradsko Svratište koje ima 20-30 dece, uz potvrdu roditelja ili staratelja da mogu da dođu tu, gde dobijaju obrok, garderobu i ostale potrepštine, navodeći da je tamo stalno zaposleno oko 50 licenciranih i stručnih ljudi.

Prema njegovim rečima, svi koji su pričali da Svratište više neće moći da pomaže "deci koja žive i rade na ulici", optužili su Svratište da krši zakone i Ustav time što omogućava deci da žive na ulici, ističući da je siguran da to nije bio slučaj sa tom ustanovom, već da veruje da rade po zakonu i ne podstiču decu da žive i rade na ulici.

"Znao sam da su diletanti, amateri i neznalice, ali da su ovakvi kreteni nisam mogao ni da zamislim. A oni neka me tuže što sam ih nazvao kretenima", rekao je gradonačelnik, uz ocenu da nisu svesni šta su izgovorili i da li to može da uradi neko normalan.

Naveo je da deca do 15 godina po zakonima i Ustavu ne mogu da žive i rade na ulici, već da su u tom slučaju nadležne službe zadužene za njih.

Šapić je kazao da je iznenađen što se Svratište prvo obratilo "ovim kretenima", a ne njemu ili drugim gradskim institucijama, koji su i ranije pomagali rad Svratišta .

Prema njegovim rečima, Svratište se od 2015. godine nije obratilo Gradu za finansijsku pomoć, ali im je Grad pre nekoliko godina obezbedio dva prostora po najpovoljnijim uslovima.

Dodao je da je on lično svoju odborničku naknadu od 2018. do 2022. godine donirao upravo tom Svratištu , tvrdeći da je to iznos od 480.000 dinara.

 

Šapić: Ministarstvo zdravlja nikada nije uplatilo pare na račun Grada za Apoteke Beograd
 
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da Ministarstvo zdravlja nikada nije uplatilo novac na račun Grada, koji je trebalo da bude prebačen Apotekama Beograd.

"Nikada nisam čuo da je Ministarstvo zdravlja to izjavilo, već da su oni preneli kao što im je rečeno, jer da je Ministarstvo to izjavilo, mi bismo se odmah oglasili i rekli da su oni lažovi. Mi smo sami isplatili u prvoj turi potražiocima", rekao je Šapić na vanrednoj konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Ponovio je da on neće govoriti više o Apotekama Beograd i da se o toj ustanovi obrate predsedniku Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću i opoziciji "koja nije htela da ima direktora".

Upitan za sat na Trgu republike, kazao je da mu je najviše zasmetala priča o "Alibabi i 40 razbojnika".

"Sam mehanizam, sam sat su bili deo javne nabavke. Što se tiče samog mehanizma, video sam šta je rekao Stojčić (Gradski urbanista, Marko), da je bio oštećen-nije bio, to su trivijalne stvari, jer je ovde bila optužba i tražiću čak da naručimo od Alibabe i 40 razbojnika taj sat", rekao je Šapić.

Dodao je da ako mehanizam ne valja, da treba da se promeni.

"Ali optužiti grad Beograd, za nešto što košta 10 miliona, a mogli su i oni da se jave na taj tender, da okrenu Alibabu da kažu da ima neki tender, da dođe da se prijavi, oni daju 100.000 evra, ti to imaš za 6.000 dolara, dođi Alibaba javi se na tender i donesi svoj sat. Što se Alibaba nije javio", kazao je Šapić.

(Beta, 11.03.2026)

Povezane vesti »

Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Mašina pre 57 minuta
Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu, kaže i da mu je čudno što se iz te ustanove nisu prvo obratili njemu…

Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu, kaže i da mu je čudno što se iz te ustanove nisu prvo obratili njemu

Insajder pre 1 sat
"Što se Alibaba nije javio": Šapić o ceni sata na Trgu republike

"Što se Alibaba nije javio": Šapić o ceni sata na Trgu republike

NIN pre 1 sat
Šapić: Grad spreman da preuzme sve troškove svratišta na Zvezdari i Novom Beogradu

Šapić: Grad spreman da preuzme sve troškove svratišta na Zvezdari i Novom Beogradu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Šapić najavio da će Beograd ponuditi da preuzme Svratište, a medije i stranke nazvao kretenima

Šapić najavio da će Beograd ponuditi da preuzme Svratište, a medije i stranke nazvao kretenima

Radio sto plus pre 2 sata
"Grad je spreman da preuzme sve troškove svratišta" Gradonačelnik Šapić: Oni koji znaju da deca do 15 godina žive i rade na…

"Grad je spreman da preuzme sve troškove svratišta" Gradonačelnik Šapić: Oni koji znaju da deca do 15 godina žive i rade na ulici, a to ne prijave, krše zakon!

Kurir pre 2 sata
Šapić: Grad spreman da preuzme svratišta u Krfskoj i u Bulevaru Arsenija Čarnojevića

Šapić: Grad spreman da preuzme svratišta u Krfskoj i u Bulevaru Arsenija Čarnojevića

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik Beograda

Društvo, najnovije vesti »

Istraživanje: U prethodnoj godini zabeleženo 317 napada na branitelje ljudskih prava u Srbiji

Istraživanje: U prethodnoj godini zabeleženo 317 napada na branitelje ljudskih prava u Srbiji

N1 Info pre 12 minuta
Izveštaj JUKOM-a i BCBP-a: Zabeleženo 317 napada na branitelje ljudskih prava u Srbiji, polovina od toga fizičke prirode

Izveštaj JUKOM-a i BCBP-a: Zabeleženo 317 napada na branitelje ljudskih prava u Srbiji, polovina od toga fizičke prirode

Insajder pre 37 minuta
UNICEF nastavlja kampanju Otvoren najveći Lidl u Srbiji Najuspešnije Zimske Olimpijske igre na strimingu do sada Huawei i…

UNICEF nastavlja kampanju Otvoren najveći Lidl u Srbiji Najuspešnije Zimske Olimpijske igre na strimingu do sada Huawei i Angelina Topić: Partnerstvo koje spaja tehnologiju i vrhunske sportske ambicije AVITEH otvorio prvu radnju u Beogradu – Nova adresa

Domino magazin pre 37 minuta
UNICEF: Kampanjom "Tako mali da bi u srce stali" oko 10.000 beba dobilo pomoć

UNICEF: Kampanjom "Tako mali da bi u srce stali" oko 10.000 beba dobilo pomoć

RTV pre 2 minuta
Vaspitačice pod lupom: Utvrđuje se odgovornost u čačanskom vrtiću nakon što je dečak išetao iz dvorišta

Vaspitačice pod lupom: Utvrđuje se odgovornost u čačanskom vrtiću nakon što je dečak išetao iz dvorišta

Blic pre 17 minuta