Šapić najavio da će Beograd ponuditi da preuzme Svratište, a medije i stranke nazvao kretenima

Šapić je novinarima u Starom dvoru kazao da je Grad spreman da preuzme sve troškove Svratišta, jer takvu uslugu već nudi kroz Prihvatilište, dodajući da će Sekretarijat za socijalnu zaštitu uputiti zvaničan dopis tom Svratištu, koje vodi nevladina organizacija.

"Da bismo ih ubacili na gradsko finansiranje, moramo da dobijemo svu dokumentaciju, specifikacije, troškove, spisak dece i potvrde roditelja ili staratelja. Ta dva prostora (u kojima je Svratište) su već naša (gradska) i ako treba proširićemo kapacitete i pokriti sve vrste usluga ", kazao je gradonačelnik, dodajući da ne zna kakav će biti njihov odgovor na tu ponudu.

Naveo je da Grad ima svoje Prihvatilište u kome živi 400 do 600 dece, u okviru koga posluje i gradsko Svratište koje ima 20-30 dece, uz potvrdu roditelja ili staratelja da mogu da dođu tu, gde dobijaju obrok, garderobu i ostale potrepštine, navodeći da je tamo stalno zaposleno oko 50 licenciranih i stručnih ljudi.

Prema njegovim rečima, svi koji su pričali da Svratište više neće moći da pomaže "deci koja žive i rade na ulici", optužili su Svratište da krši zakone i Ustav time što omogućava deci da žive na ulici, ističući da je siguran da to nije bio slučaj sa tom ustanovom, već da veruje da rade po zakonu i ne podstiču decu da žive i rade na ulici.

"Znao sam da su diletanti, amateri i neznalice, ali da su ovakvi kreteni nisam mogao ni da zamislim. A oni neka me tuže što sam ih nazvao kretenima", rekao je gradonačelnik, uz ocenu da nisu svesni šta su izgovorili i da li to može da uradi neko normalan.

Naveo je da deca do 15 godina po zakonima i Ustavu ne mogu da žive i rade na ulici, već da su u tom slučaju nadležne službe zadužene za njih.

Šapić je kazao da je iznenađen što se Svratište prvo obratilo "ovim kretenima", a ne njemu ili drugim gradskim institucijama, koji su i ranije pomagali rad Svratišta .

Prema njegovim rečima, Svratište se od 2015. godine nije obratilo Gradu za finansijsku pomoć, ali im je Grad pre nekoliko godina obezbedio dva prostora po najpovoljnijim uslovima.

Dodao je da je on lično svoju odborničku naknadu od 2018. do 2022. godine donirao upravo tom Svratištu , tvrdeći da je to iznos od 480.000 dinara.