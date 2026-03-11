Proglašeno sedam Žujovićevih lista

Danas pre 36 minuta  |  Savremena politika
Proglašeno sedam Žujovićevih lista

Liste grupa građana „Srpski liberali“ proglašene su za lokalne izbore u Araneđlovcu, Bajinoj Bašti, Kuli, Kladovu, Knjaževcu, Lučanima, Majdanpeku i Sevojnu, većinom pred sam kraj zakonskog roka.

Lista je podneta i u gradu Boru, ali je gradska izborna komisija odbila da je proglasi nakon što je ocenila da je broj validnih potpisa nedovoljan. Ove liste povezane su sa Srpskom liberalnom strankom koju je prošle godine osnovao pulmolog dr Dejan Žujović. Pored lista vlasti i onih koje podržava studentski pokret, to će biti najzastupljenije liste na lokalnim izborima zakazanim za 29. mart. Doktor Žujović je ušao je u politiku nakon izbijanja pandemije COVID-19, a
