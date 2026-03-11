BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, tri teretna broda pogođena u Ormuskom moreuzu, Teheran poziva region da otkrije položaje američkih i izraelskih snaga

Sukob na Bliskom istoku ušao je u dvanaesti dan, uz nove poruke upozorenja i nastavak vojnih operacija širom regiona. Izraelski napadi nastavljeni su u Libanu, gde je pogođena stambena zgrada u centru Bejruta, dok je Tel Aviv odbacio libanski predlog o prekidu eskalacije protiv Hezbolaha. Istovremeno, iranske vlasti pozvale su zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga, a vlasti u Teheranu zapretile su da će demonstrante koji izađu na ulice tretirati kao neprijatelje države. Pogođena

Iran je uputio pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu u kome je upozorio na društvene i ekološke posledice američko-izraelskog rata protiv te zemlje i pozvao na hitnu međunarodnu akciju. Potpredsednica i šefica iranskog Ministarstva za zaštitu životne sredine Šina Ansari izdala je upozorenje i poručila Guterešu da je iranska civilna infrastruktura meta napada od početka masovnih američko-izraelskih napada 28. februara, prenosi Press TV.