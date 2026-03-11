"Balavica me udara, plaši se za naše živote zbog dugova" Novo oglašavanje Kristijana Golubovića nakon drame u stanu: Kristina živi od skandala

Kristijan Golubović se oglasio nakon vesti da je 10. marta udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Iako je prvo bio umeren u izjavi, njega je po svemu sudeći kasnije razbesnelo ono što je Kristina izjavila, pa je prestao da se kontroliše u rečima. - Izmišljaju, od jutros nas bombarduju time, to je neko pustio buvu. Nije istina, ja sam evo u ovoj kući, radim, odvedena deca u obdanište, nema nikakve veze to. Možda se malo posvađamo, ali volimo se, imamo zajedničku decu, sve je to u redu. I kad bi bilo nešto, ja bih se uvek sa Kristinom razveo civilizovano, a ne