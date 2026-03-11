Kristijan pre mesec dana demolirao butik u Beogradu: Golubović ušao u crveno zbog omiljenih pantalona

Mondo pre 4 sati  |  Đorđe Milošević
Kristijan pre mesec dana demolirao butik u Beogradu: Golubović ušao u crveno zbog omiljenih pantalona

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu nakon incidenta sa svojom nevenčanom suprugom Kristinom Spalević.

Policija je reagovala nakon prijave za nasilje u porodici i izrekla mu hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa njom. Prema navodima, do incidenta je došlo 10. marta, kada je nakon svađe došlo i do fizičkog sukoba između partnera. Kako prenose mediji, drama je započela verbalnom raspravom između Golubovića i Kristine Spalević. Tokom svađe, on je navodno počeo da je vređa i upućuje pretnje, nakon čega je situacija eskalirala. Navodi se da ju je potom gurao i
