NBS: Rešeni problemi sa instant plaćanjem

Moj Novi Sad pre 41 minuta
NBS: Rešeni problemi sa instant plaćanjem
Nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) jutros saopštila da su instant plaćanja privremeno nedostupna, posle nekoliko časova obavestili su javnost da su rešene "privremene tehničke poteškoće". – Narodna banka Srbije obaveštava javnost da su rešene privremene tehničke poteškoće u radu IPS NBS sistema plaćanja, da se sistem stabilizuje i da je plaćanje putem instant naloga ponovo dostupno – objavili su na sajtu NBS-a. Podsećamo, oni su ranije saopštili da "zbog
