Studenti u subotu organizuju mitinge u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Nedeljnik pre 45 minuta
Studenti u subotu organizuju mitinge u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Studenti u blokadi, objavili su da će u subotu, 14. marta organizovati od 16 do 19 časova mitinge u mestima u kojima se održavaju lokalni izbori.

U objavi na društvenoj mreži Iks naveli su da će organizovati skupove u Lučanima, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Aranđelovcu, Knjaževcu, Kuli, Kladovu i Smederevskoj Palanci. „Svaka promena počinje jednim glasom. Ne čekaj promenu, budi njen glas“, naveli su studenti. Redovni lokalni izbori zakazani su u 10 jedinica lokalne samouprave 29. marta.
