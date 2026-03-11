Hteo je da pomogne, a ostao bez svega: Gejmeru uništen život zbog jedne objave

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs
Hteo je da pomogne, a ostao bez svega: Gejmeru uništen život zbog jedne objave

Život uništen preko noći zbog video igre

Ono što je počelo kao dobronamerni humanitarni izazov u okviru popularne igre Helldivers 2, pretvorilo se u životni košmar za jednog igrača. Organizator takozvanog "D10 izazova", koji je pozvao programere da igraju na najtežem nivou u zamenu za donaciju od 1.000 dolara u dobrotvorne svrhe, postao je žrtva brutalnog internet nasilja. Gejmeru su lični podaci javno objavljeni (doksing), što je dovelo do toga da izgubi posao koji je radio sedam godina. Napadi internet
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

RTV pre 2 sata
NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Danas pre 3 sata
Sve je na prodaju: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine

Sve je na prodaju: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine

Večernje novosti pre 3 sata
Kako sa decom razgovarati o ratu i stradanjima: Koliko god da ih štitite, strašne slike dolaze do njih, a onda i pitanja

Kako sa decom razgovarati o ratu i stradanjima: Koliko god da ih štitite, strašne slike dolaze do njih, a onda i pitanja

Blic pre 3 sata
Cene nafte pale, pa skočile na oko 90 dolara dok se čeka smirivanje na Bliskom istoku

Cene nafte pale, pa skočile na oko 90 dolara dok se čeka smirivanje na Bliskom istoku

Blic pre 5 sati
Sa 839 milijardi dolara, Ilon Mask ubedljivo najbogatiji čovek na svetu

Sa 839 milijardi dolara, Ilon Mask ubedljivo najbogatiji čovek na svetu

Danas pre 6 sati
Cena kafe vrtoglavo pada: Evo šta je uzrok i koliko dugo će kafa biti jeftina

Cena kafe vrtoglavo pada: Evo šta je uzrok i koliko dugo će kafa biti jeftina

Blic pre 6 sati

Ključne reči

SonyInternetDolar

Najnovije vesti »

Rusi bi mogli da pojačaju špijunažu posle rata! Obaveštajna služba Finske upozorava na pretnju NATO-u

Rusi bi mogli da pojačaju špijunažu posle rata! Obaveštajna služba Finske upozorava na pretnju NATO-u

Kurir pre 21 minuta
Hteo je da pomogne, a ostao bez svega: Gejmeru uništen život zbog jedne objave

Hteo je da pomogne, a ostao bez svega: Gejmeru uništen život zbog jedne objave

Telegraf pre 25 minuta
Nebo iznad Emirata u plamenu: PVO presrela kišu dronova, oboreno 8 balističkih raketa!

Nebo iznad Emirata u plamenu: PVO presrela kišu dronova, oboreno 8 balističkih raketa!

Kurir pre 1 sat
"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

Kurir pre 33 minuta
Film „Sportsko srce” premijerno prikazan u Beogradu (video)

Film „Sportsko srce” premijerno prikazan u Beogradu (video)

Politika pre 1 sat