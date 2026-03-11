Španija će pomilovati 53 žene zatvorene tokom režima Fransiska Franka

Španska vlada će naredne nedelje formalno pomilovati 53 žene koje je tokom diktature generala Fransiska Franka zatvorio Odbor za zaštitu žena, institucije kojom je upravljala Frankova supruga Karmen Polo, saopštilo je Ministarstvo za demokratsko sećanje te zemlje.

Odbor je tokom Frankovog režima kažnjavao žene koje su smatrane "moralno odstupajućim", uključujući sumnju na homoseksualnost, seksualnu aktivnost ili "preveliku naklonost ulici", preneo je The Guardian. Prvobitno osnovan 1902. godine radi suzbijanja seksualnog rada, odbor je od 1941. proširio svoj nadzor i na društveno i ideološki nepoželjno ponašanje žena, a zatvoren je 1985, deset godina nakon Frankove smrti. Resorno ministarstvo navodi da su sve kazne izrečene