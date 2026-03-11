Bliski istok u ratnom vihoru

Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavili su danas razmenu vazdušnih udara sa Iranom širom Bliskog istoka, dok Teheran pojačava pritisak na unutrašnje neslaganje i upozorava da su bezbednosne snage spremne da brutalno uguše svaki pokušaj protesta.

U dvanaestom danu sukoba koji je počeo 28. februara, zabeleženi su intenzivni napadi na više frontova. Izraelska vojska izvela je udare po centralnom delu Bejruta, ciljajući položaje Hezbolaha, saveznika Irana, saopštili su libanski mediji. Istovremeno, Iran je lansirao rakete na Izrael, što je izazvalo masovnu evakuaciju civila u skloništa, aktiviranje sirena i presretanje projektila izraelskim sistemima protivvazdušne odbrane. Nema potvrde o direktnim pogocima na