Bliski istok u ratnom vihoru

Vesti online pre 31 minuta  |  Fonet (A. S.)
Bliski istok u ratnom vihoru

Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavili su danas razmenu vazdušnih udara sa Iranom širom Bliskog istoka, dok Teheran pojačava pritisak na unutrašnje neslaganje i upozorava da su bezbednosne snage spremne da brutalno uguše svaki pokušaj protesta.

U dvanaestom danu sukoba koji je počeo 28. februara, zabeleženi su intenzivni napadi na više frontova. Izraelska vojska izvela je udare po centralnom delu Bejruta, ciljajući položaje Hezbolaha, saveznika Irana, saopštili su libanski mediji. Istovremeno, Iran je lansirao rakete na Izrael, što je izazvalo masovnu evakuaciju civila u skloništa, aktiviranje sirena i presretanje projektila izraelskim sistemima protivvazdušne odbrane. Nema potvrde o direktnim pogocima na
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u…

Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u Dubaiju

RTV pre 16 minuta
4 osobe povređene u napadu dronova na aerodrom u Dubaiju

4 osobe povređene u napadu dronova na aerodrom u Dubaiju

Nedeljnik pre 11 minuta
Uzbuna na aerodomu u Dubaiju, dronovi pali u blizini: Povređeni strani državljani

Uzbuna na aerodomu u Dubaiju, dronovi pali u blizini: Povređeni strani državljani

N1 Info pre 30 minuta
Stiže pretnja iz Irana! Tek smo počeli

Stiže pretnja iz Irana! Tek smo počeli

Pravda pre 11 minuta
Pogođena stambena zgrada u centru Bejruta; Pali dronovi kod aerodroma u Dubaiju

Pogođena stambena zgrada u centru Bejruta; Pali dronovi kod aerodroma u Dubaiju

RTS pre 36 minuta
Krenuo opšti napad Irana na baze SAD i Petu flotu! Revolucionarna garda: Najteža operacija od početka rata; dronovi pali kod…

Krenuo opšti napad Irana na baze SAD i Petu flotu! Revolucionarna garda: Najteža operacija od početka rata; dronovi pali kod aerodroma u Dubaiju, ima ranjenih

Kurir pre 1 minut
Uzbuna na aerodromu u Dubaiju: Dva drona pala u blizini, povređena četiri strana državljana

Uzbuna na aerodromu u Dubaiju: Dva drona pala u blizini, povređena četiri strana državljana

Nova pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahTeheranBejrutvestiratsvetsad

Svet, najnovije vesti »

Prezidijum godišnjeg zasedanja kineskog zakonodavnog tela održao drugu sednicu

Prezidijum godišnjeg zasedanja kineskog zakonodavnog tela održao drugu sednicu

Beta pre 26 minuta
Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u…

Dron pogodio američki diplomatski objekat u Iraku; Australija zatvorila ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu, kao i konzulat u Dubaiju

RTV pre 16 minuta
Britanska policija zabranila proiranski protest u Londonu, zbog ekstremnih tenzija

Britanska policija zabranila proiranski protest u Londonu, zbog ekstremnih tenzija

RTV pre 1 minut
IRGC: Raketni udari protiv osetljivih i strateških američkih i izraelskih meta trajali više od tri sata

IRGC: Raketni udari protiv osetljivih i strateških američkih i izraelskih meta trajali više od tri sata

RTV pre 26 minuta
Četiri osobe povređene u napadu dronovima na aerodrom u Dubaiju

Četiri osobe povređene u napadu dronovima na aerodrom u Dubaiju

RTV pre 1 minut