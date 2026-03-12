NBS zadržala referentnu kamatnu stopu, kao i stope za kredite

B92 pre 10 minuta
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu, kao i stope za kredite

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je nastavila da usporava početkom ove godine, spustivši se u januaru na 2,4%, soptila je Narodna banka Srbije. NBS dalje navodi da su na takvo kretanje cena uticale mere vlade pa su cene cene hrane i
