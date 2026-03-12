Pad indeksa na azijskim tržištima: Nafta i dešavanja na Bliskom istoku u fokusu

Sjedinjene Države će dodatno osloboditi 172 miliona barela iz Strateških rezervi nafte kako bi umanjile troškove energije Uprkos tim merama, cene nafte su naglo porasle, a Brent nafta je dostigla 100 dolara po barelu Azijsko-pacifička tržišta su pala u četvrtak, jer su investitori suočeni sa nestabilnim cenama nafte i eskalacijom tenzija na Bliskom istoku, čak i nakon što su Sjedinjene Države i njihovi saveznici objavili neviđeno hitno oslobađanje rezervi sirove