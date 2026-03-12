NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava američkog Ministarstva finansija (Office of Foreign Assets Control - OFAC) novu licencu, kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i nakon 20. marta.

U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS. Kompanija NIS zahvalila se u saopštenju svim domaćim i inostranim institucijama koje, kako su naveli, "podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Srbije". Podsećamo, OFAC je ranije izdao licencu
