NIS zatražio od Amerike novu posebnu licencu

Kompanija NIS zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara.

U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavio je NIS na svom sajtu. Kompanija NIS zahvaljuje, kako je navedeno, svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije.