NIS zatražio od Amerike novu posebnu licencu

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
NIS zatražio od Amerike novu posebnu licencu

Kompanija NIS zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara.

U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavio je NIS na svom sajtu. Kompanija NIS zahvaljuje, kako je navedeno, svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Nova ekonomija pre 4 sati
NIS zatražio novu posebnu licencu OFAC-a

NIS zatražio novu posebnu licencu OFAC-a

Ekapija pre 4 sati
NIS tražio novu licencu od Sjedinjenih Američkih Država za rad posle 20. marta

NIS tražio novu licencu od Sjedinjenih Američkih Država za rad posle 20. marta

Nova ekonomija pre 5 sati
NIS zatražio novo produženje licence za rad od OFAC-a

NIS zatražio novo produženje licence za rad od OFAC-a

Bloomberg Adria pre 5 sati
NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

Newsmax Balkans pre 5 sati
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad i posle 20. marta

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad i posle 20. marta

Forbes pre 6 sati
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

naftavestiekonomijasadkompanija nislicenca

Ekonomija, najnovije vesti »

Zašto nije teško zatvoriti Ormuski moreuz

Zašto nije teško zatvoriti Ormuski moreuz

Forbes pre 41 minuta
Zašto nije teško blokirati Ormuski moreuz

Zašto nije teško blokirati Ormuski moreuz

Forbes pre 36 minuta
Generalni štrajk u Belgiji, desetine hiljada demonstrirale na ulicama Brisela

Generalni štrajk u Belgiji, desetine hiljada demonstrirale na ulicama Brisela

N1 Info pre 36 minuta
BMW zabeležio pad godišnjeg profita na 7,5 milijardi evra

BMW zabeležio pad godišnjeg profita na 7,5 milijardi evra

Auto blog pre 26 minuta
Razvoj IMEC koridora otvara nove mogućnosti za unapređenje logistike i jačanje regionalne povezanosti

Razvoj IMEC koridora otvara nove mogućnosti za unapređenje logistike i jačanje regionalne povezanosti

Biznis.rs pre 11 minuta