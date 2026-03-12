NIS zatražio novo produženje licence za rad od OFAC-a

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
NIS zatražio novo produženje licence za rad od OFAC-a

Kompanija NIS zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (engl.

Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD da joj da novu posebnu licencu kako bi mogla da obavlja delatnost, s obzirom na to da sadašnja licenca ističe za osam dana. U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte, i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavljeno je u četvrtak na sajtu te kompanije. OFAC je više
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

NIS tražio novu licencu od Sjedinjenih Američkih Država za rad posle 20. marta

NIS tražio novu licencu od Sjedinjenih Američkih Država za rad posle 20. marta

Nova ekonomija pre 45 minuta
NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev američkom ministarstvu za izdavanje nove posebne licence za rad

Newsmax Balkans pre 50 minuta
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad i posle 20. marta

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad i posle 20. marta

Forbes pre 1 sat
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

N1 Info pre 2 sata
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Nedeljnik pre 2 sata
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Serbian News Media pre 1 sat
NIS podneo zahtev OFAC-u za izdavanje nove posebne licence za rad

NIS podneo zahtev OFAC-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Biznis.rs pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Officenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

„Glas lokala“: Inicijative koje pokazuju zašto su obične priče važne

„Glas lokala“: Inicijative koje pokazuju zašto su obične priče važne

Nedeljnik pre 4 minuta
Jovanović: Srbija ima ambiciozne ciljeve u oblasti veštačke inteligencije

Jovanović: Srbija ima ambiciozne ciljeve u oblasti veštačke inteligencije

Danas pre 10 minuta
NBS zadržala kamatnu stopu, inflacija skočila na 2,5 odsto

NBS zadržala kamatnu stopu, inflacija skočila na 2,5 odsto

Bloomberg Adria pre 10 minuta
"Rakete idu kao alva": Nemačka ekonomija pod pritiskom dok proizvođači oružja trljaju ruke

"Rakete idu kao alva": Nemačka ekonomija pod pritiskom dok proizvođači oružja trljaju ruke

NIN pre 10 minuta
RZS: Međugodišnja inflacija u Srbiji 2,5 odsto u februaru

RZS: Međugodišnja inflacija u Srbiji 2,5 odsto u februaru

Biznis.rs pre 4 minuta