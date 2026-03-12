NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Nova ekonomija pre 1 sat
NIS podneo zahtev OFAK-u za izdavanje nove posebne licence za rad

Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD novu licencu za rad kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti.

Postojeća operativna licenca ističe 20. marta, piše Beta. U zahtevu se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a, objavio je NIS na svom sajtu. Kompanija NIS je zahvalila svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti
