Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen

NOVI SAD - U Srbiji se ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -3 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni u Beogradu, a najviša od 17 do 21 stepen. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine uz slab istočni i jugoistočni vetar, sa najnižom temperaturom od 4 do 8, a najvišom oko 20 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. marta,