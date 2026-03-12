Lazićev kolega video Anu kako plače, sad stigao u Brestač: Milan čvrstio grli Branku, ona jeca

Telegraf pre 3 sata
Brat Darka Lazića, Dragan, poginuo je juče 11.marta u strašnoj sakbraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac.

Tragedija porodice Lazić potresla je čitavu estradu, a njegove kolege i danas stižu u dom Lazića u Brestaču kako bi im izjavili saučešće. Darkov kolega Milan Mitrović koji je za tragediju saznao juče na snimanju, a jutros stigao u Brestač. On je odmah prišao Branki, i čvrsto je zagrlio. Milan Mitrović je opisao trenutak kada su saznali da je Dragan poginuo. - Jako mi je žao, jako. Ne znam, teško mi je! - Šokiran sam, iznenađen. I dalje sam u šoku, nekako sam uspeo
