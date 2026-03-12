Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, do 21 stepen

Vremenska prognoza za četvrtak, 12. mart 2026. godine. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Jutro sa mestimičnim, slabim prizemnim mrazom, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -3 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni