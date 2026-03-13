Vremenska prognoza za vikend

Pod uticajem toplog vazduha iznad Srbije, stabilno i relativno toplo vreme zadržaće se i u petak, kao i tokom predstojećeg vikenda. U Vranju će noći biti sveže, dok će dani biti prijatno topli, uz maksimalnu temperaturu između 17 i 20°C.

U poslepodnevnim satima nad zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije može doći do razvoja oblačnosti koja ponegde može usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Međutim, u Vranju i većem delu juga Srbije vreme će uglavnom ostati sunčano, suvo i stabilno. Do kraja dana kiša je moguća samo u planinskim predelima. Košava će postepeno jačati, naročito u Banatu i Pomoravlju, ali će njen uticaj na jug Srbije biti slabiji. Vikend Tokom vikenda očekuje se pretežno