Vremenska prognoza za vikend

OK radio pre 2 sata  |  OK Radio
Vremenska prognoza za vikend

Pod uticajem toplog vazduha iznad Srbije, stabilno i relativno toplo vreme zadržaće se i u petak, kao i tokom predstojećeg vikenda. U Vranju će noći biti sveže, dok će dani biti prijatno topli, uz maksimalnu temperaturu između 17 i 20°C.

U poslepodnevnim satima nad zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije može doći do razvoja oblačnosti koja ponegde može usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Međutim, u Vranju i većem delu juga Srbije vreme će uglavnom ostati sunčano, suvo i stabilno. Do kraja dana kiša je moguća samo u planinskim predelima. Košava će postepeno jačati, naročito u Banatu i Pomoravlju, ali će njen uticaj na jug Srbije biti slabiji. Vikend Tokom vikenda očekuje se pretežno
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

Iskoristite sunčan vikend jer naredne nedelje stiže velika promena: Važno obaveštenje RHMZ-a

Iskoristite sunčan vikend jer naredne nedelje stiže velika promena: Važno obaveštenje RHMZ-a

Mondo pre 8 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 13. do 15. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 13. do 15. marta)

Pressek pre 58 minuta
Tokom dana sunčano i toplo, uveče kiša i pljuskovi u delovima Srbije

Tokom dana sunčano i toplo, uveče kiša i pljuskovi u delovima Srbije

NIN pre 1 sat
U Zaječaru prepodne tmurno, popodne razvedravanje - temperatura do 13 stepeni

U Zaječaru prepodne tmurno, popodne razvedravanje - temperatura do 13 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata
Zadržava se toplo i sunčano vreme, temperatura od 15 do 20 stepeni

Zadržava se toplo i sunčano vreme, temperatura od 15 do 20 stepeni

N1 Info pre 4 sati
Vreme danas: Jutro hladno, pa topao dan

Vreme danas: Jutro hladno, pa topao dan

Nedeljnik pre 3 sata
Vreme za šetnju: Sunčan petak i prijatan vikend u Nišu

Vreme za šetnju: Sunčan petak i prijatan vikend u Nišu

Niške vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeKošavaBanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Poetsko sećanje na solunske ratnike kroz stihove Miluna Đačića

Poetsko sećanje na solunske ratnike kroz stihove Miluna Đačića

Subotica.com pre 8 minuta
Iskoristite sunčan vikend jer naredne nedelje stiže velika promena: Važno obaveštenje RHMZ-a

Iskoristite sunčan vikend jer naredne nedelje stiže velika promena: Važno obaveštenje RHMZ-a

Mondo pre 8 minuta
Tkalje iz Novih Kozaraca zaradu od tkanja poklanjaju u humanitarne svrhe

Tkalje iz Novih Kozaraca zaradu od tkanja poklanjaju u humanitarne svrhe

RTV pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 13. do 15. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 13. do 15. marta)

Pressek pre 58 minuta
Mensa Srbije organizovala testiranje somborskih srednjoškolaca

Mensa Srbije organizovala testiranje somborskih srednjoškolaca

RTV pre 44 minuta