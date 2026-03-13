SAD ublažile naftne sankcije Rusiji kako bi obuzdale rast cena, evropski saveznici negoduju

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30-dnevno izuzeće od sankcija kako bi zemlje mogle da kupuju rusku naftu i naftne derivate zaglavljene na moru, što su Nemačka i drugi evropski saveznici danas kritikovali, a Moskva pozdravila, navodi agencija Rojters.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da je izuzeće, koje će biti na snazi do 11. aprila, doneto u cilju stabilizacije globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom SAD i Izraela protiv Irana. Besent je procenio da bi oslobađanje ruske nafte moglo da doda stotine miliona barela sirove nafte na globalna tržišta i da obuzda cene koje se kreću oko 100 dolara po barelu zbog kao rezultat sukoba sa Iranom. Izuzeće, međutim, može da zakomplikuje napore Zapada