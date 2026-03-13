Peh za Atletiko Madrid: Pablo Barios mora na pauzu zbog povrede butine

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fudbaler Atletiko Madrida Pablo Barios mora na pauzu zbog povrede butine, saopštio je danas madridski klub.

Barios je igrao poslednjih 20-ak minuta u pobedi Jorgandžija nad Totenhemom (5:2), ali, po svemu sudeći, neće igrati u revanšu. - Pablo Barios je zadobio povredu mišića desne butine tokom završne faze treninga u četvrtak. Vezni igrač je napustio trening sa nelagodnošću, a testovi koje je obavilo medicinsko osoblje potvrdili su povredu. Diplomac naše akademije će se podvrgnuti fizioterapiji i rehabilitaciji u teretani. Njegov povratak na teren zavisiće od napretka
