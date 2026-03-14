Maloletnici pretrpeli višestruke povrede Detalji nesreće u Novom Sadu: Tinejdžeri hitno prevezeni u Dečju bolnicu

Oboje su zadobili višestruke, ozbiljne povrede i hitno su prevezeni na hirurško odeljenje Dečje bolnice Povređene su dve maloletne osobe, 17-godišnji mladić i 16-godišnja devojka Teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene dve maloletne osobe, dogodila se večeras na Keju žrtava racije u Novom Sadu.

Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavod za urgentnu medicinu, njihova ekipa izašla je na lice mesta po prvom prioritetu. Kako prenosi 192.rs, zbrinut je 17-godišnji muškarac sa višestrukim otvorenim povredama, kao i 16-godišnja devojka sa višestrukim politraumatskim povredama. Nakon inicijalnog zbrinjavanja, oni su prevezeni na odeljenje hirurgije Dečja bolnica. Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil marke "toyota" oduzeo