Bombardovano strateški važno iransko ostrvo u Persijskom zalivu: Jutros pogođen i Bagdad

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvestila je da je najmanje 15 eksplozija odjeknulo uz gust dim koji se uzdizao iznad ostrva Harg.

Navodi se da su napadi bili usmereni na postrojenje protivvazdušne odbrane, pomorsku bazu, kontrolni toranj aerodroma i hangar za helikoptere jedne ofšr naftne kompanije, uz napomenu da u napadu nije oštećena naftna infrastruktura. Harg je ostrvo u Persijskom zalivu na kom su smešteni veliki energetski terminali s kojih Iran izvozi oko 98 odsto nafte. Zajednička vojna komanda Irana ponovila je jutros pretnju da će napasti naftna i energetska postrojenja povezana sa