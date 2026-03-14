Humanitarni bazar u Sivcu: Prikupljen novac ide posmatračima na izborima i studentskoj listi u Kuli

Studenti u blokadi danas održavaju predizborne mitinge izbornih lista iza kojih stoje, ili koje podržavaju, na lokalnim izborima u 10 lokalnih samouprava, zakazanim za 29. mart.

U Sivcu je organizovan humanitarni bazar, a prikuplja se novac za posmatrače i studentsku listu u Kuli. Posetioci imaju prilike da popiju kafu, pojedu slaniše, slatkiše i osveže se raznim napicima. Sav prihod namanjen je studentskoj listi “Glas mladih opštine Kula” koja nastupa pod brojem 3 na lokalnim izborima u Kuli. Bazar organizuje Mreža zborova i planirano je da traje do 18 časova. Na štandu novosadskih zborova posetioci mogu popiti kafu, a tu su i drugi