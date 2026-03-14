Predizborni mitinzi u 10 lokalnih samouprava: „Pritisci vlasti na građane pred izbore 29. marta strašni i ogromni“

Predizborni mitinzi izbornih lista iza kojih stoje studenti, ili koje oni podržavaju, održavaju se danas u 10 lokalnih samouprava u kojima su zakazani lokalni izbori za 29. mart.

Skupovi su počeli oko 16 časova, a održavaju se u Lučanima, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Aranđelovcu, Kanjiži, Kuli, Kladovu i Smederevskoj Palanci. Miting je najavljen i u Majdanpeku, gde se, takođe, održavaju lokalni izbori, ali lokacija nije naznačena na društvenim mrežama studenata u blokadi jer, kako su objasnili za Danas, nije na vreme uspostavljena stabilna komunikacija. Na skupu koji se održava u Guči, zaigralo se i tradicionalno kolo.