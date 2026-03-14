Održani predizborni skupovi studenata u blokadi u mestima u kojima će biti lokalni izbori

Predizborni skupovi lista iza kojih stoje ili su ih podržali studenti u blokadi, održani su danas u lokalnim samoupravama u kojima se 29. marta održavaju redovni lokalni izbori.

Jedna od glavnih poruka sa svih od njih je bio poziv građanima da podrže mladost, a ne aktuelnu vlast Srpske napredne stranke (SNS). Studentkinja Marija Milinović ocenila je u govoru na skupu u Bajinoj Bašti da građani imaju dve opcije na izborima 29. marta, od kojih za jednu smatra da je ispravna. "Imamo mogućnost da podržimo opstanak mladosti, sela i Srbije, ili da podržimo zlo koje nas je okružilo. Naši preci su imali tu čast da se bore protiv stranih okupatora,