Skup studenata u Guči povodom lokalnih izbora

Studenti su pozvali građane na okupljanje danas u varošici Guča, povodom predstojećih lokalnih izbora 29. marta u opštini Lučani, kojoj pripada ta varošica.

Okupljanje je najavljeno pod sloganom „Budi glas promene“, sa početkom od 16 časova, uz dragačevske specijalitete, kod spomenika Trubaču, u centru Guče. U 18 časova planiran je defile studenata, a u 18.30 časova nastup trubačkog orkestra Gvozdena Rosića. Od 19 časova predviđeno je da se okupljenima obrate profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jovo Bakić i glumci Dragan Jovanović i Tihomir Stanić. Program će zatvoriti bend „Treće koleno“. Na