Sorensen danas sa Kurtijem, Koha kaže zbog Zakona o strancima

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen sutra dolazi na Kosovo, gde će se u jutarnjim časovima sastati sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, saopštila je kosovska vlada.

Evropski diplomatski izvori su za prištinsku Kohu potvrdili da je razlog te hitne posete rok za sprovođenje Zakona o strancima. Za nedelju, 15. mart najavljena je puna primena dva kosovska zakona, o vozilima i o strancima, koja direktno pogađaju Srbe na Kosovu koji se školuju, žive i rade na Kosovu a čija se lična dokumenta vode na gradove centralne Srbije, kao i na same Srbe sa Kosova koji voze automobile na ovlašćenja i sa registracijom gradova u Srbiji. Za