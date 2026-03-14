Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus dva do osam, a najviša od 17 do 21. U Beogradu danas sunčano i vetrovito vreme. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 20.