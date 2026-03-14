I danas sunčano i toplo, prolećne temperature do ponedeljka

Nastavlja se sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura biće do 21 stepen. Manji pad dnevne temperature očekuje se od utorka.

Nakon hladnog jutra, u toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme u većem delu zemlje. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus dva do osam stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen. Naredne nedelje očekuje se nastavak stabilnog vremena. Do ponedeljka će