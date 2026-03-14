Predizborni skupovi studenata u blokadi danas u mestima u kojima se održavaju lokalni izbori

Studenti u blokadi najavili da će danas u 16 časova biti održani predizborni mitinzi izbornih lista iza kojih stoje, ili koje podržavaju, na lokalnim izborima u 10 lokalnih samouprava, zakazanim za 29. mart. "Svaka promena počinje jednim glasom.

Ne čekaj promenu, budu njen glas", navodi se u najavi mitinga koji će nositi naziv "Budi glas promene". Skupovi su najavljeni kod spomenika trubaču u Lučanima, igralištu "Krug" u Sevojnu, Domu kulture u Boru, na Gradskom trgu u Bajinoj Bašti i trgu Venac slobode u Aranđelovcu. U Knjaževcu, Sivcu (Kula) i Kladovu, skupovi će biti održani na platou kod Doma kulture, dok će skup u Smederevskoj Palanci biti održan kod fontane u centru grada. Miting je najavljen i u